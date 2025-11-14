Покупка авто за рубежом: как не лишиться денег при заказе

При покупке авто из-за границы важно иметь дело только с проверенными компаниями

Автоэксперт Петр Баканов предупреждает, что растущий спрос на самостоятельный импорт машин из-за границы привлекает не только добросовестных исполнителей, но и мошенников.

С каждым днем все больше россиян решаются на самостоятельный заказ новых и подержанных автомобилей из других стран, обращаясь к фирмам-посредникам.

Важный шаг к успешной сделке – выбор надежного партнера. Главное правило, по словам эксперта, с самого первого дня все документы и платежи, включая утилизационный сбор, должны оформляться исключительно на вас, как на конечного покупателя.

Гарантией безопасности служит сотрудничество с проверенными компаниями, имеющими солидный опыт в перегоне и продажах. У таких фирм обязательно присутствуют живые страницы в соцсетях и ведется активная деятельность.

Добросовестный посредник всегда подробно разъяснит все этапы покупки и доставки, четко обозначив зоны ответственности. Не поленитесь лично проверить компанию по официальным базам, сверить данные и обязательно посетите ее офис (а он должен быть не только виртуальным!) для личной встречи, советует эксперт.

