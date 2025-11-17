Мексика и Эмираты обошли РФ по «китайцам»

Россия уступила лидерство в объемах импорта китайских машин

Китайская ассоциация производителей легковых автомобилей опубликовала отчет, содержащий данные по внешним рынкам автопрома КНР.

По итогам января-сентября 2025 года Россия опустилась с первого на третье место экспортных авторынков Китая. Лидерство по этому показателю теперь принадлежит Мексике, с начала 2025 года принявшей 410 739 китайских легковушек, а второе место – у Арабских Эмиратов, импортировавших из Китая 367 796 машин. В России за этот же период появилось лишь 357 708 новых легковых авто из Поднебесной.

Также в десятку крупнейших экспортных авторынков Китая вошли Бельгия, Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия, Бразилия, Филиппины и Казахстан с показателем 147 404 машин.

Напомним, после февраля 2022 года объем ввозимых в РФ новых «китайцев» стал расти, и российский авторынок быстро стал для Китая главным. Например, только за май 2024 года в страну попало больше сотни тысяч китайских авто, а шедшие на втором и третьем месте Бразилия и Мексика отставали вдвое и больше.

