#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Утверждена Стратегия повышения безопасности дорожного движения в России
17 ноября
Утверждена Стратегия повышения безопасности дорожного движения в России
Президент Путин утвердил Стратегию безопасности...
Стало известно, сколько водителей ездит без ОСАГО
17 ноября
Стало известно, сколько водителей ездит без ОСАГО
Управляют машинами без ОСАГО около 6%...
Новый автодом из Волги — сколько такой стоит?
17 ноября
Новый автодом из Волги — сколько такой стоит?
Компания Family Campers показала кемпер на базе...

Мексика и Эмираты обошли РФ по «китайцам»

Россия уступила лидерство в объемах импорта китайских машин

Китайская ассоциация производителей легковых автомобилей опубликовала отчет, содержащий данные по внешним рынкам автопрома КНР.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

По итогам января-сентября 2025 года Россия опустилась с первого на третье место экспортных авторынков Китая. Лидерство по этому показателю теперь принадлежит Мексике, с начала 2025 года принявшей 410 739 китайских легковушек, а второе место – у Арабских Эмиратов, импортировавших из Китая 367 796 машин. В России за этот же период появилось лишь 357 708 новых легковых авто из Поднебесной.

Также в десятку крупнейших экспортных авторынков Китая вошли Бельгия, Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия, Бразилия, Филиппины и Казахстан с показателем 147 404 машин.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Напомним, после февраля 2022 года объем ввозимых в РФ новых «китайцев» стал расти, и российский авторынок быстро стал для Китая главным. Например, только за май 2024 года в страну попало больше сотни тысяч китайских авто, а шедшие на втором и третьем месте Бразилия и Мексика отставали вдвое и больше.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 31
17.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0