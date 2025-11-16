#
16 ноября
Раскрыта причина низкой надежности современных моторов

Эксперт Стрельбицкий: современные моторы стали сложнее, но все еще надежны

Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта «Авилон Kia», поделился мнением о надежности современных моторов.

Он отметил, что новые двигатели не стали менее надежными; они просто более технологичны и требуют тщательного соблюдения условий эксплутации.

По словам Стрельбицкого, современные двигатели работают при увеличенных нагрузках и температурах, что способствует снижению расхода топлива и выбросов, но это также уменьшает «запас прочности» в случае нарушения регламента обслуживания.

Несоблюдение норм, например, использование некачественного топлива или несвоевременная замена масла, может негативно сказаться на ресурсе мотора.

Кроме того, современные двигатели зависят от точной работы электронных систем, и даже незначительные неисправности датчиков или загрязнения впускной системы могут привести к серьезным проблемам.

При соблюдении всех требований производителя и использовании качественных материалов, ресурс таких моторов остается на уровне примерно 350 тысяч километров, а у некоторых турбомоторов может достигать 400 тысяч километров. Специалист заключил, что надежность современных моторов зависит не столько от их конструкции, сколько от культуры обслуживания.

Источник:  Российская газета
