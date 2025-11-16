В Россию приедет ранее неизвестный на нашем рынке кроссовер Toyota

Кроссовер Toyota bZ4X 2025 года будет предложен в РФ в трех комплектациях

В Россию едет партия электрических кроссоверов Toyota bZ4X 2025 года выпуска.

Toyota bZ4X

Автомобили будут предложены в трех комплектациях: 615 Air, 615 Max и 560 Max, с ценами начиная от 4,99 до 6,39 миллиона рублей.

Базовая версия bZ4X 615 Air оснащена задним электромотором мощностью 204 л.с. и запасом хода до 442 км. В ее оснащение входят двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также подогрев сидений и кнопочный запуск двигателя.

Интерьер Toyota bZ4X

В комплектации 615 Max добавляются панорамная крыша, вентиляция сидений, система кругового обзора, электропривод крышки багажника и память настроек водительского кресла.

Топовая версия 560 Max имеет два электромотора совокупной мощностью 218 л.с. и запас хода до 415 км.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках