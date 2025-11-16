#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
16 ноября
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
Эксперт Серебряков описал схему перестановки...
Интерьер Chevrolet Trax
16 ноября
В России появился новый недорогой и надежный кроссовер чуть дороже 2 млн рублей
В России стартовали продажи кроссоверов...
Toyota Land Cruiser 200
16 ноября
В РФ продается почти новый Land Cruiser 200 2008 года: сколько за него просят?
В Ангарске продают Toyota Land Cruiser 200 с...

В Россию приедет ранее неизвестный на нашем рынке кроссовер Toyota

Кроссовер Toyota bZ4X 2025 года будет предложен в РФ в трех комплектациях

В Россию едет партия электрических кроссоверов Toyota bZ4X 2025 года выпуска.

Toyota bZ4X
Toyota bZ4X

Рекомендуем
Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Автомобили будут предложены в трех комплектациях: 615 Air, 615 Max и 560 Max, с ценами начиная от 4,99 до 6,39 миллиона рублей.

Базовая версия bZ4X 615 Air оснащена задним электромотором мощностью 204 л.с. и запасом хода до 442 км. В ее оснащение входят двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также подогрев сидений и кнопочный запуск двигателя.

Интерьер Toyota bZ4X
Интерьер Toyota bZ4X
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В комплектации 615 Max добавляются панорамная крыша, вентиляция сидений, система кругового обзора, электропривод крышки багажника и память настроек водительского кресла.

Топовая версия 560 Max имеет два электромотора совокупной мощностью 218 л.с. и запас хода до 415 км.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  SpeedMe
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 9
16.11.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0