В России продают уникальную Волгу за 10 млн рублей: что в ней особенного?

ГАЗ-24 с мотором 2JZ-GTE мощностью 700 л. с. продают в Москве за 10 млн рублей

В Москве выставили на продажу уникальный экземпляр ГАЗ-24 Волга, созданный на базе автомобиля, выпущенного в 1969 году.

Несмотря на традиционный дизайн, под капотом у этой машины скрывается мощный японский турбомотор, развивающий 700 л.с. Продавец назначил цену в 10 миллионов рублей.

Оригинальный двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 95 л.с. был заменён на знаменитый Toyota 2JZ-GTE, который получил кованые шатуны и поршни, усиленные форсунки и турбину Garrett 30/76 gen2 для достижения мощности в 700 л.с. По словам владельца, можно настраивать отдачу от 450 до 700 л.с. с помощью одного из шести переключателей.

ГАЗ-24

Механическая коробка Toyota передаёт крутящий момент на задние колеса через блокируемый редуктор, а подвеска и тормоза были полностью заимствованы у Toyota Mark II.

Интерьер ГАЗ-24

Машина оснащена регулируемыми рычагами и амортизаторами, а тормозная система используется с оборудованием HP Brakes и гидравлическим ручником. Максимальная скорость автомобиля достигает примерно 250 км/ч.

«Кузов полностью переработан, усилен, обработан и покрашен в цвет Nardo Grey. В салоне всё выполнено с трепетом и с должным подходом. Карбон, кастомные ковры, оригинальные ковши, размыкатель массы, система пажаротушения, оригинальный руль – и работает абсолютно всё. Это не просто Волга, это уже легенда», – сообщил продавец.

