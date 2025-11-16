В России появился новый недорогой и надежный кроссовер чуть дороже 2 млн рублей

В России стартовали продажи кроссоверов Chevrolet Trax с ценой от 2,1 млн рублей

На российском рынке появился новый интересный кроссовер Chevrolet Trax, который стал альтернативой популярным «китайцам» Jaecoo J7 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Этот автомобиль имеет стильный и молодежный дизайн и доставляется из Кореи под заказ по цене от 2 120 000 рублей.

Chevrolet Trax

Для сравнения, кроссовер Jaecoo J7, даже в «прошлогодних» версиях, стоит как минимум 2 909 900 рублей, а за Tiggo 7 Pro Max, который является хитом продаж среди модели Chery, придется отдать не менее 2 560 000 рублей.

Chevrolet Trax можно приобрести за 2 120 000 рублей в версии LS, которая включает мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер, датчик света, электронный ручник с функцией удержания, несколько USB-портов, круиз-контроль, камеру заднего вида, LED-оптику и 17-дюймовые литые диски.

Интерьер Chevrolet Trax

В Томске аналогичный автомобиль можно заказать за 2 227 600 рублей, а в Находке – за 2 450 000 рублей. В Находке доступны более богатые комплектации с цифровой приборной панелью, двузонным климат-контролем и беспроводным доступом с кнопкой Start/Stop, а также адаптивным круиз-контролем.

Столичный вариант «оспортивленного» Chevrolet Trax RS обойдется минимум в 2 850 000 рублей. Он выделяется уникальными шильдиками, черным кожаным салоном с красными вставками и оригинальным рулем с дизайнерским оформлением. Все модели Trax оснащены 137-сильным бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, работающим с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

