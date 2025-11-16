#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
16 ноября
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
Эксперт Серебряков описал схему перестановки...
Интерьер Chevrolet Trax
16 ноября
В России появился новый недорогой и надежный кроссовер чуть дороже 2 млн рублей
В России стартовали продажи кроссоверов...
Toyota Land Cruiser 200
16 ноября
В РФ продается почти новый Land Cruiser 200 2008 года: сколько за него просят?
В Ангарске продают Toyota Land Cruiser 200 с...

В России появился новый недорогой и надежный кроссовер чуть дороже 2 млн рублей

В России стартовали продажи кроссоверов Chevrolet Trax с ценой от 2,1 млн рублей

На российском рынке появился новый интересный кроссовер Chevrolet Trax, который стал альтернативой популярным «китайцам» Jaecoo J7 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Этот автомобиль имеет стильный и молодежный дизайн и доставляется из Кореи под заказ по цене от 2 120 000 рублей.

Chevrolet Trax
Chevrolet Trax

Рекомендуем
Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Для сравнения, кроссовер Jaecoo J7, даже в «прошлогодних» версиях, стоит как минимум 2 909 900 рублей, а за Tiggo 7 Pro Max, который является хитом продаж среди модели Chery, придется отдать не менее 2 560 000 рублей.

Chevrolet Trax можно приобрести за 2 120 000 рублей в версии LS, которая включает мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер, датчик света, электронный ручник с функцией удержания, несколько USB-портов, круиз-контроль, камеру заднего вида, LED-оптику и 17-дюймовые литые диски.

Интерьер Chevrolet Trax
Интерьер Chevrolet Trax
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В Томске аналогичный автомобиль можно заказать за 2 227 600 рублей, а в Находке – за 2 450 000 рублей. В Находке доступны более богатые комплектации с цифровой приборной панелью, двузонным климат-контролем и беспроводным доступом с кнопкой Start/Stop, а также адаптивным круиз-контролем.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Столичный вариант «оспортивленного» Chevrolet Trax RS обойдется минимум в 2 850 000 рублей. Он выделяется уникальными шильдиками, черным кожаным салоном с красными вставками и оригинальным рулем с дизайнерским оформлением. Все модели Trax оснащены 137-сильным бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, работающим с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 12
16.11.2025 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0