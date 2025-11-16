#
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин

Эксперт Серебряков описал схему перестановки колес для равномерного износа шин

Каждый автовладелец заинтересован в продлении ресурса шин и в равномерном их износе.

Однако многие недооценивают важность регулярной перестановки колес, думая, что правильные балансировка и давление – это все, что нужно.

Тем временем ротация колес при «переобувке» влияет на управляемость, безопасность и ресурс зимних шин. Эксперт Игорь Серебряков описал правильную схему сезонной перестановки колес, следуя которой, вы продлите жизнь шинам и обеспечите равномерный их износ.

Комментарий эксперта

Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр:

Игорь Серебряков

– При эксплуатации авто важно обеспечить равномерный износ шин, поскольку передние и задние колеса подвергаются разному уровню нагрузки – передние подвергаются повышенному воздействию при поворотах и торможении. Чтобы оптимизировать ресурс шин, необходимо не только правильно переставить их при «переобувке», но и применять четкую схему ротации.

Во-первых, при замене шин важно снять и установить их таким образом, чтобы изменить положения колес. Например, передние колеса переходят на заднюю ось, а задние – на переднюю: это позволяет компенсировать повышенную нагрузку передней оси и выровнять глубину протектора по осям. Такой подход в первую очередь рекомендован для автомобилей с переднем приводом, поскольку в них передние шины изнашиваются быстрее, чем задние. Одновременно следует соблюдать направление вращения шин – особенно это важно для моделей с направленным рисунком протектора, у которых смена борта или оси без учета стрелки на боковине недопустима.

Во-вторых, схема перестановки должна учитывать тип привода автомобиля и специфику рисунка шин. Для автомобилей с передним приводом схема выглядит следующим образом: передние колеса ставятся назад на ту же сторону, задние – перемещаются вперед, при этом меняют борта (левая-правая сторона и правая-левая сторона). Для заднего привода схема обратная: задние колеса – вперед, передние – назад с перекрестной заменой. Для полноприводного автомобиля предпочтительно переместить каждое переднее колесо на место противоположного заднего: переднее левое – заднее правое; переднее правое – заднее левое.

Если шины имеют направленный рисунок, допускается только перемещение по оси: переднее левое – заднее левое, переднее правое – заднее правое. При наличии полноразмерной запаски можно включить и ее в цикл ротации, тем самым еще больше выровнять пробег каждого колеса.

