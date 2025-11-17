В Россию вернулся добротный семейный Volkswagen с адекватной ценой

Продажи Volkswagen Touran возобновлены в России с ценами от 3,3 млн рублей

Volkswagen Touran, который является одной из немногих альтернатив китайским семиместным кроссоверам, не попадающим под новые требования расчета утильсбора, можно заказать из-за границы по цене от 3,3 миллиона рублей.

Volkswagen Touran

Этот компактвэн официально продавался в России до 2015 года и теперь доступен только по предварительному заказу.

Сравнивая цены, китайские семиместные автомобили могут оказаться дороже. К примеру, Geely Okavango стоит от 3 692 990 рублей, а новая версия Changan CS95 начинается с цены в 4 529 900 рублей.

На сегодняшний день в продаже имеется только два Volkswagen Touran, оба находятся в Краснодаре. Местная компания предлагает компактвэн в комплектации Comfort Edition за 3 309 214 рублей, а за модель в более богатом исполнении Explore Premium Edition придется заплатить 3 861 402 рубля.

Интерьер Volkswagen Touran

Не уточняется оснащение предлагаемых автомобилей, но на фотографиях видно, что Comfort Edition имеет галогенную оптику, тогда как Explore Premium Edition – светодиодную. Также различаются колесные диски: в версии Explore Premium они выглядят больше.

Оба автомобиля будут иметь мультифункциональный руль, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, цифровую приборную панель, кондиционер или климат-контроль, а также электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold.

Под капотом обоих компактвэнов установлен 150-сильный бензиновый турбомотор TSI объемом 1,4 литра, который работает в паре с семиступенчатой коробкой «робот» DSG с двумя сцеплениями. Привод реализован только на передние колеса.

