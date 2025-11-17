Не просто сменить резину: 5 ошибок при переобувке, влияющих на безопасность

Николай Погуляев: частые ошибки – слишком ранняя или слишком поздняя замена шин

Когда возникает необходимость сменить летние шины на зимние, автовладельцы зачастую совершают одни и те же ошибки, которые могут стоить и денег, и безопасности на дороге.

Грамотная смена резины – это не только про «переобуться», но и комплекс действий, который влияет на управляемость, торможение, износ и риск поломок.

Николай Погуляев, собственник и руководитель автосервиса Fit Service:

– Чаще всего ошибки начинаются с выбора момента для переобувки. Самые распространённые две – слишком ранняя или слишком поздняя замена шин. Ранняя переобувка зачастую приводит к ускоренному износу: зимняя резина в теплую погоду быстро теряет свои свойства и быстрее портится. Шина рассчитана на определенный температурный режим, и длительное (более 3-4 недель) использование в более высокой температуре сокращает её ресурс.

Поздняя переобувка – еще более опасная ситуация. Как только резко выпадает снег, автомобиль на летней резине перестает тормозить и держать дорогу. Часто водитель в спешке едет на шиномонтаж, а на пути туда легко попасть в неприятную или даже аварийную ситуацию.

Важно помнить и о состоянии шин. Часто их снимают в конце сезона, бросают в угол и к началу следующего не смотрят ни на протектор, ни общее состояние, ни на шипы, ни на возраст резины. В пакете «нечто» привозят на шиномонтаж, мастер просто ставит колеса, а резина уже не работает, как должна. Такая невнимательность легко приводит к опасным моментам на дороге.

Экономия на профессиональном шиномонтаже - тоже чревата проблемами. Самостоятельная замена может привести к неправильному балансированию и быстрой порче шин или подвески.

Хранение летних шин без должной подготовки (мытье, упаковка, хранение при определенной температуре) - следующая частая оплошность. Из-за невнимательной подготовки резина теряет свойства и быстрее изнашивается.

Когда нужен сход-развал

Сход-развал действительно необходим, если зимняя резина отличается по размеру от летней. В этом случае геометрия подвески меняется, и корректировка обязательна.

Если размер тот же, в подвеску никто не вмешивался и проблем с управляемостью нет, сход-развал можно не делать. Но если есть неравномерный износ по внутреннему или внешнему краю, машину уводит в сторону или руль стал «не таким», как раньше, — геометрию лучше проверить.

Как правильно переставлять колеса

Перестановка колёс зависит от износа. Например, у переднеприводных машин передняя пара почти всегда изнашивается быстрее. Если видно, что перед «съеден» сильнее задней части, их можно поменять местами, чтобы выровнять ресурс.

Даже при равномерном износе перестановка помогает продлить жизнь комплекту, особенно при больших сезонных пробегах авто.

Зачем нужна балансировка

Балансировка необходима при каждой сезонной переобувке. Даже если колеса просто лежали на складе или в гараже, небольшие изменения в структуре резины, смещение грузиков или минимальная деформация уже создают дисбаланс.

Без балансировки появляются биения, неприятные вибрации, ускоренный износ резины и нагрузки на подвеску.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ