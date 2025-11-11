Зимние шины: балансировать или нет?

Эксперт Ревин объяснил, в каких ситуациях балансировка зимних колес не нужна

Пора переобувки на зимние шины в разгаре, и «За рулем» поднимает вопросы, на которые вроде бы все знают ответ, но когда дело доходит до шиномонтажа, многие теряются и начинают искать ответы.

Итак, нужно ли балансировать колеса при смене шин на «зиму»? Если вы на одни и те же диски попеременно устанавливаете то зимнюю, то летнюю резину, то балансировка нужна обязательно. А вот если менять колеса в сборе, то ситуация другая, отмечает эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Если вы за сезон проезжаете менее 10-15 тысяч километров, в большинстве случаев балансировка колес не требуется.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Если за прошлый сезон на зимних шинах вы проехали немного и к весне не ощущали биения колес, на балансировке можно сэкономить. Но это в теории, а на практике советую следить за поведением автомобиля. Если ощутимых биений рулевого колеса не чувствуется, то и балансировка не нужна. Биение задних колес чувствуется меньше, но и страдают они обычно реже. В любом случае, сильный дисбаланс вы должны ощутить.

Если вы сами заменяете колеса два раза в год, то для вас применима следующая рекомендация. Поставьте колеса и поездите пару дней. Шина за это время избавится от деформаций, возникших при хранении. Если на любых скоростях, с которыми вы ездите, не возникает никаких вибраций, балансировку можно не проводить.

