Экология
Затор на границе: очереди на ввоз автомобилей в Россию растянутся до конца ноября

Дилеры: въезда в РФ ожидают до 4 тыс. автовозов, успеют не все

Гигантские очереди из автовозов на границах с Казахстаном и Китаем продолжают расти, порождая «платные» схемы пропуска и критические задержки, в то время как покупатели машин рискуют не успеть с растаможкой до повышения утильсбора.

Сложная ситуация с очередями импортных автомобилей на границах России, первоначально вызванная ажиотажем перед изменением правил утильсбора, рискует затянуться и на весь ноябрь. По оценкам дилеров, на въезде в страну могут ожидать до четырех тысяч автовозов. В Федеральной таможенной службе придерживаются иного мнения, утверждая, что пиковые нагрузки остались позади и пункты пропуска работают в штатном режиме.

Наиболее напряженная обстановка, по словам участников рынка, сохраняется на границе с Казахстаном, через которую идет основной транзит машин из Китая. Здесь скопилось, по разным оценкам, от 2,5 до 9 тысяч грузовиков. Проблема усугубляется распространением «платной» электронной очереди, которую бронируют специальные боты. Время ожидания въезда по сравнению с прошлым месяцем выросло более чем на треть, а некоторые участники рынка и вовсе характеризуют ситуацию как «критическую».

В то же время ряд логистических компаний отмечают и положительную динамику. Так, на границе с Китаем грузопоток сократился. Статистика ФТС подтверждает колоссальный рост импорта: через пункты пропуска Приморского края в начале ноября прибыло в четыре раза больше автовозов, чем год назад.

Ключевой проблемой остается приближающаяся дата – 1 декабря, с которой начинает действовать новый порядок расчета утильсбора: для физлиц льготная ставка в 3400 рублей сохранится только для машин с двигателем менее 160 л.с., а все, кто ввозит автомобили мощнее, будут платить повышенный коммерческий сбор.

Важно помнить, что если автомобиль куплен до этого срока, но не прошел таможенное оформление, владельцу все равно придется платить по повышенным ставкам. Гонка со временем продолжается, и, как это часто бывает, успеть смогут не все.

Источник:  «Коммерсант»
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
17.11.2025 
