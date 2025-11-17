АКП Aisin, полный привод: популярный кроссовер нового поколения выходит в продажу

Компания Changan представила новый полноприводный кроссовер CS75Plus в РФ

Китайская компания Changan сообщила о старте предзаказов на новый кроссовер CS75 Plus четвертого поколения с системой полного привода (AWD).

Changan CS75Plus

Этот автомобиль построен на обновленной платформе и получил улучшенные характеристики.

По информации пресс-службы производителя, новинка стала длиннее на 60 мм, шире на 45 мм, а колесная база увеличилась на 90 мм.

Также была изменена настройка подвески: жесткость амортизаторов уменьшена на 30%, что позволило снизить продольные колебания кузова на 20% и боковые крены на 15%. Для рынка России кроссовер будет представлен с двумя версиями бензиновых турбомоторов – объемом 1,5 и 2 литра, которые работают в паре с 8-ступенчатой трансмиссией Aisin.

Интерьер Changan CS75Plus

Модификация с 2-литровым двигателем может быть оснащена интеллектуальной системой полного привода, разработанной с использованием муфты BorgWarner шестого поколения. Эта система позволяет эффективно передвигаться по сложным участкам дороги, включая мокрый асфальт, заснеженные трассы и грунтовые дороги.

