#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Они почти не ломаются: названы самые качественные китайские машины
17 ноября
Они почти не ломаются: названы самые качественные китайские машины
J.D. Power: самыми надежными китайскими авто...
250 сил, 7 мест — в РФ принимают заказы на крутой минивэн
17 ноября
250 сил, 7 мест — в РФ принимают заказы на крутой минивэн
Компания JAC открыла прием заказов на...
Интерьер Toyota Veloz
17 ноября
Семейная надежная Тойота снова продается в России: цена приемлемая
В РФ завезли семиместные компактвэны Toyota...

АКП Aisin, полный привод: популярный кроссовер нового поколения выходит в продажу

Компания Changan представила новый полноприводный кроссовер CS75Plus в РФ

Китайская компания Changan сообщила о старте предзаказов на новый кроссовер CS75 Plus четвертого поколения с системой полного привода (AWD).

Changan CS75Plus
Changan CS75Plus

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

Этот автомобиль построен на обновленной платформе и получил улучшенные характеристики.

По информации пресс-службы производителя, новинка стала длиннее на 60 мм, шире на 45 мм, а колесная база увеличилась на 90 мм.

Также была изменена настройка подвески: жесткость амортизаторов уменьшена на 30%, что позволило снизить продольные колебания кузова на 20% и боковые крены на 15%. Для рынка России кроссовер будет представлен с двумя версиями бензиновых турбомоторов – объемом 1,5 и 2 литра, которые работают в паре с 8-ступенчатой трансмиссией Aisin.

Интерьер Changan CS75Plus
Интерьер Changan CS75Plus

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Модификация с 2-литровым двигателем может быть оснащена интеллектуальной системой полного привода, разработанной с использованием муфты BorgWarner шестого поколения. Эта система позволяет эффективно передвигаться по сложным участкам дороги, включая мокрый асфальт, заснеженные трассы и грунтовые дороги.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Changan
Количество просмотров 5
17.11.2025 
Фото:Changan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Changan CS75

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв