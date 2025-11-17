Хорошо знакомый европейский кроссовер снова можно купить в РФ: называем цены

В РФ поступил в продажу новый кроссовер Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей

Компактный кроссовер Skoda Karoq, который производился на ГАЗе в Нижнем Новгороде с 2019 по 2022 год, теперь поступает в Россию из Китая. В продаже имеются более 200 автомобилей, которые доступны как из наличия, так и под заказ по начальной цене 1 700 000 рублей.

Skoda Karoq

Во Владивостоке за столько можно заказать кроссовер с комбинированной обивкой сидений, мультифункциональным рулем, двухзонным климат-контролем, обогревом передних сидений и зеркал, несколькими USB-портами, системой бесключевого доступа и камерой заднего вида с круговыми парктрониками.

Более оснащенный вариант можно приобрести в Приморье за минимум 1 947 000 рублей. В отличие от базовой модификации, он оборудован панорамной крышей, кожаным ободом руля и цифровой панелью вместо аналоговой. Дополнительно стоит отметить модернизированный блок климат-контроля с сенсорными кнопками и электронный стояночный тормоз. Также новый Karoq доступен под заказ в Симферополе, Севастополе и других городах, но по более высоким ценам.

Интерьер Skoda Karoq

Авто из наличия стоят дороже – от 2 790 000 до 2 850 000 рублей в таких городах, как Краснодар, Казань, Пермь и других. В некоторых других городах, включая Москву и Екатеринбург, цены еще выше.

Все модели Skoda Karoq китайской сборки оснащены одинаковым двигателем – 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., и семиступенчатым роботом DSG с двумя сцеплениями. Привод у всех автомобилей передний.

