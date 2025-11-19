#
Раскрыты сроки дебюта Voyah Taishan в РФ

Российские продажи Voyah Taishan стартуют в начале 2026 года

В первом квартале 2026 года в России начнут официально продавать гибридные кроссоверы Voyah Taishan.

Об этом стало известно в ходе презентации модели, которая состоялась намедни в Китае. На домашнем рынке новинку, сравниваемую с тяжелым люксом в лице Rolls-Royce Cullinan, оценили в 379,9 до 509,9 тысячи юаней, что примерно соответствует 4,33-5,81 млн рублей. По прогнозам «За рулем», ориентировочная планка, с которой будут начинаться российские цены на Voyah Taishan, это 10 млн рублей.

Taishan – 6-местный люкс-кроссовер с габаритами 5230 х 2025 х 1817 мм и колесной базой 3120 мм. Гибридная силовая установка включает два электромотора, суммарная отдача которых составляет 517 л.с. Как уже известно, предзаказ на Taishan стартует до конца 2025 года.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
19.11.2025 
