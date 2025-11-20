#
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
22 ноября
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Крысы начали атаковать машины россиян

В Москве автомобилисты начали страдать от атак грызунов на автомобили

Не только лишь птицам, но и крысам не дают покоя припаркованные автомобили – и в Москве уже идет традиционное сезонное обострение этой проблемы, сообщает источник.

Количество жалоб на крыс, обустраивающих зимние «квартиры» и «столовые» под капотами автомобилей, заметно увеличилось с приходом первых заморозков. Грызуны стремятся в тепло и, проникая в подкапотное пространство снизу, приносят мусор и остатки пищи – наиболее часто страдают именно транспортные средства, припаркованные рядом с мусорными контейнерами или в плохо освещенных дворах.

В процессе «проживания» в машинах животные нередко портят электропроводку, теплоизоляцию, а иногда даже забираются в салон и «тюнингуют» интерьер. Ущерб от присутствия таких «пассажиров» может достигать десятков тысяч рублей.

Юристы рекомендуют действовать стандартно: зафиксировать ущерб, обратиться в сервис, изучить условия полиса, подать заявление в страховую. А минимизировать саму вероятность попадания крысы в машину можно, используя звуковой отпугиватель.

Один из последних инцидентов «захвата» машины крысами произошел в Лефортово: утром владелица Toyota Corolla обнаружила на капоте куриные кости и фрагменты раскуроченного утеплителя... А несколько лет назад, по данным «За рулем», в Москве была замечена крыса, разбрасывающая на капоте макароны, добытые на ближайшей помойке – вероятно, чтобы разогреть их перед употреблением. Отметим, что такая трактовка мотива не основывается на личных показаниях крысы, а является лишь предположением.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Авто Mail
20.11.2025 
