Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Представлено новое поколение популярного американского кроссовера

Chevrolet Blazer 2026 в новых комплектациях будет стоить от 2,9 млн рублей

Chevrolet обновил свою линейку комплектаций для Blazer 2026 модельного года.

Теперь стартовая версия 2LT с передним приводом и 2,0-литровым турбомотором LSY доступна по цене 36 095 долларов (2,9 млн рублей), что на 1000 долларов ниже прежней стоимости. В стандартное оснащение этой версии включен пакет Driver Confidence Package.

Тем временем, средняя комплектация 3LT подорожала на 500 долларов и теперь стоит от 41 495 долларов. Важно отметить, что атмосферный V6 LGX больше не предлагается в этой версии; она комплектуется только 2,0-литровым LSY.

Chevrolet Blazer 2026
Комплектация Premier полностью исключена из актуальной линейки. На выбор остались три версии: 2LT, 3LT и RS.

Интерьер Chevrolet Blazer 2026
Вариант RS 2026 года также оснащен 2,0-литровым турбомотором в базе, а атмосферный V6 доступен за дополнительную плату в 1000 долларов и только в комплекте с буксировочным пакетом за 650 долларов. Стартовая цена для RS возросла на 900 долларов и составляет 45 395 долларов.

Производство модели Blazer осуществляется на заводе GM в Мексике.

