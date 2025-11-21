Представлено новое поколение популярного американского кроссовера

Chevrolet Blazer 2026 в новых комплектациях будет стоить от 2,9 млн рублей

Chevrolet обновил свою линейку комплектаций для Blazer 2026 модельного года.

Рекомендуем Какое давление в шинах должно быть на самом деле

Теперь стартовая версия 2LT с передним приводом и 2,0-литровым турбомотором LSY доступна по цене 36 095 долларов (2,9 млн рублей), что на 1000 долларов ниже прежней стоимости. В стандартное оснащение этой версии включен пакет Driver Confidence Package.

Тем временем, средняя комплектация 3LT подорожала на 500 долларов и теперь стоит от 41 495 долларов. Важно отметить, что атмосферный V6 LGX больше не предлагается в этой версии; она комплектуется только 2,0-литровым LSY.

Chevrolet Blazer 2026

Комплектация Premier полностью исключена из актуальной линейки. На выбор остались три версии: 2LT, 3LT и RS.

Интерьер Chevrolet Blazer 2026

Вариант RS 2026 года также оснащен 2,0-литровым турбомотором в базе, а атмосферный V6 доступен за дополнительную плату в 1000 долларов и только в комплекте с буксировочным пакетом за 650 долларов. Стартовая цена для RS возросла на 900 долларов и составляет 45 395 долларов.

Производство модели Blazer осуществляется на заводе GM в Мексике.

«За рулем» можно читать и в MAX