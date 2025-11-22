Отличный японский кроссовер по цене Весты? В России появился такой вариант

В России стартовали продажи Nissan Kicks с ценами от 1,65 млн рублей

Кроссоверы Nissan в России теперь могут предложить не только популярные модели X-Trail и Qashqai, но и компактный Nissan Kicks, который поступает в страну в основном по параллельному импорту и стоит от 1 650 000 рублей.

Даже LADA Vesta в кузове седан в стандартной комплектации Enjoy стоит дороже – 1 726 000 рублей. Модель SW Cross в минимальной комплектации обойдется уже в 1 879 000 рублей.

За цену 1 650 000 рублей в Владивостоке можно заказать Nissan Kicks в комплектации Fashion, которая включает в себя мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, полуцифровую панель приборов, камеру заднего вида с парктрониками и кондиционер.

Nissan Kicks

Также одна компания во Владивостоке предлагает такую же модель с большим дисплеем мультимедийного комплекса за 1 670 000 рублей. Следующее предложение поступает из Симферополя, где стоимость заказа нового «Кикса» составит минимум 1 720 000 рублей.

Кроссовер доступен для заказа и в других городах, таких как Краснодар, Уссурийск (от 1 767 000 рублей), Севастополь (от 1 800 000 рублей), Иркутск (от 1 950 000 рублей) и Москва (от 2 100 000 рублей). На данный момент в наличии этот автомобиль есть только во Владивостоке, где его стоимость с учетом утильсбора составляет 2 000 000 рублей.

Интерьер Nissan Kicks

Следует отметить, что уже ввезенный и растаможенный экземпляр за такую же сумму будет лучше оснащен: у него кожаный руль с полной мультифункцией, однозонный климат-контроль вместо обычного кондиционера, кожаная обивка сидений, люк и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Все предлагаемые модели Nissan Kicks идентичны по техническим характеристикам: они оснащены 1,5-литровым 122-сильным атмосферным двигателем и работают в сочетании с вариатором, а привод у всех автомобилей – только передний.

«За рулем» можно читать и в MAX