#
Как выбрать страховую компанию, которая точно возместит ущерб? Советы эксперта

Эксперт Ладушкин дал рекомендации по выбору надежной страховой компании

Автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда страховые компании не возмещают причиненный в ДТП ущерб полностью.

Размер компенсации зависит от множества факторов, таких как возраст автомобиля и наличие запасных частей. Важную роль в этом процессе играет выбор страховки, о чем рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, руководитель компании LEM solution.

Ладушкин отметил, что после ДТП страховщики могут предлагать сумму, которая не покроет все расходы на ремонт автомобиля. В случаях, когда авария произошла по вине другого водителя, ответственность за выплату ложится на его страховую компанию, что может усложнить процесс получения компенсации.

По мнению эксперта, выбрать страховую компанию следует с учетом нескольких шагов. Во-первых, важно проверить, является ли компания членом Российского союза автостраховщиков, информацию о котором можно найти в интернете. Также стоит ознакомиться с отзывами клиентов и оценить рейтинг страховой компании на независимых платформах. Ладушкин подчеркнул, что слишком низкая стоимость страховки может сигнализировать о мошенничестве.

«Стоимость полиса зависит от коэффициента бонус-малус (КБМ), стажа вождения, возраста водителя и его аварийности, а также от количества водителей, вписанных в полис, и того, как используется автомобиль, например, в качестве такси или с прицепом», – объяснил он.

Также автоэксперт рекомендовал перед покупкой полиса внимательно изучить его условия и договор, чтобы узнать, какие документы потребуются в случае ДТП и насколько быстро страховая компания сможет возместить ущерб.

Источник:  360.ru
