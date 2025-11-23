Представлено новое поколение знаменитого японского «рамника»

Новое поколение Nissan Navara будет построено на базе пикапа Mitsubishi Triton

Японская компания Nissan представила современный пикап Navara 2026 модельного года.

В отличие от предыдущего поколения, которое использовало платформу совместно с Renault Alaskan и Mercedes-Benz X-Class, новая модель построена на основе Mitsubishi Triton последнего поколения, который был представлен в 2023 году.

Новый Navara оснащен 2,4-литровым турбодизелем, который развивает мощность до 204 л. с. и максимальный крутящий момент в 470 Нм. Мотор работает в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Расход топлива составляет 7,7 литра на 100 км. Одной из особенностей модели стала усовершенствованная система полного привода, которая автоматически переключается в зависимости от дорожных условий.

Nissan Navara 2026

Экстерьер пикапа выделяется фирменной решеткой радиатора V-motion, тремя воздухозаборниками, оформленными оранжевой окантовкой, и C-образными фарами. В интерьере установлены 7-дюймовая цифровая приборная панель и 9-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto.

Также новый Nissan Navara 2026 получил широкий набор современных систем помощи водителю, включая интеллектуальный круиз-контроль, оповещения о выезде из полосы движения, систему удержания в полосе и функцию автоматического распознавания дорожных знаков.

Модель поступит в продажу в Австралии и Новой Зеландии в конце первого квартала следующего года.

