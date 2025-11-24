#
Исследование: большинству российских автовладельцев машина «жизненно необходима»
24 ноября
Исследование: большинству российских автовладельцев машина «жизненно необходима»
Иномарка за 500 тысяч рублей — рассказываем, стоит ли связываться

«За рулем» рассказал, как выбрать надежный Chevrolet Lacetti с пробегом

Подержанная иномарка за полмиллиона – по нынешним временам почти всегда лотерея.

Но эксперт «За рулем» Александр Виноградов, минуя безбожно укатываемые таксистами Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Renault Logan, нашел три почти беспроигрышных варианта. «Почти», потому что и тут, разумеется, есть нюансы. Их легко рассмотреть на примере Chevrolet Lacetti. По ассортименту типов кузова – щедрость почти на уровне Гранты: есть седаны, хэтчбеки и универсалы.

Но вот краска на кузове Chevrolet Lacetti тонкая, и сколы до металла – обычное явление. Плохо покрытие держится и на пластике. А материалы интерьера – недорогие и быстро изнашиваются.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Львиная доля автомобилей – с бензиновым двигателем F16D3 объемом 1.6 литра (109 л.с.). Агрегат довольно надежный, но болячки есть. Во-первых, у мотора не самая надежная система зажигания, и проблемы с катушками – обычное дело. Кроме того, ремень ГРМ по регламенту нужно менять каждые 60 тысяч км. Но на деле интервал лучше сократить до 30-40 тысяч км (при обрыве ремня гнет клапаны).

Механическая коробка передач надежна, чего не скажешь об избирательном механизме. Уже после 100 тысяч км четкость переключений теряется. У 4-ступенчатого автомата Aisin нужно проверить сальник масляного насоса. Малейшая потеря давления ведет к серьезным последствиям и дорогому ремонту.

Словом, найти рабочую машину вполне можно – если провести диагностику и запросить сервисную историю.

А что еще вменяемого есть за полмиллиона? Читаем в статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
Фото:Chevrolet и «За рулем»
Фото:Chevrolet и «За рулем»
Отзывы о Chevrolet Lacetti (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Lacetti  2010
Машину уже поменял,но остался новый в упаковке передний бампер.Если кому то нужен,звоните т.8 903 779 22 52
