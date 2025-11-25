В России предложили отменить транспортный налог

Сергей Миронов: Транспортный налог нужно заменить полноценным налогом на роскошь

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказал мнение, что нужно заменить транспортный налог на полноценный налог на роскошь, в частности, на дорогие автомобили.

Он прокомментировал планируемое повышение транспортного налога в нескольких регионах, которое, по его словам, затронет в первую очередь малолитражные автомобили – мощностью до 100 лошадиных сил, такие как Жигули и Нива.

Миронов отметил, что такая политика противоречит поддержке отечественного автопрома, а выглядит как попытка увеличить поборы с автовладельцев.

По его словам, фракция уже вносила предложения о введении налога на роскошь, в том числе на дорогие автомобили.

Он предложил установить прогрессивную ставку: 1% для машин стоимостью от 20 миллионов рублей, 2% – от 30 до 50 миллионов, 3% – от 50 до 100 миллионов и 4% – для автомобилей стоимостью более 100 миллионов рублей.

Миронов убежден, что необходимый подход должен быть более справедливым: вместо единого транспортного налога следует ввести прогрессивный налог для действительно дорогих автомобилей.

