7 мест, мощный мотор, АКП — на рынок вышла новая модель нашей сборки

В России официально стартовали продажи нового полноразмерного минивэна Sollers SP7. Автомобиль, собранный на заводе в Елабуге, уже доступен для заказа через онлайн-витрину и у официальных дилеров.

Производитель позиционирует модель как универсальное решение для большой семьи и для коммерческого использования, например, в сфере такси или в качестве представительского транспорта.

Под капотом Sollers SP7 установлен современный 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 237 л.с., который соответствует экологическому стандарту Евро-6 и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Для обеспечения комфорта в поездках инженеры предусмотрели улучшенную шумоизоляцию и плавную пружинную подвеску.

Автомобиль щедро оснащен системами безопасности, среди которых восемь подушек, адаптивный круиз-контроль, удержание полосы, контроль слепых зон и камеры кругового обзора.

Современные технологии представлены двумя 12,3-дюймовыми экранами – вместо классических приборов и для мультимедийной системы, а также множеством портов для зарядки гаджетов.

Базовая комплектация включает светодиодную оптику, электроприводы сдвижных дверей и багажника, трехзонный климат-контроль и 18-дюймовые литые диски. На новинку предоставляется гарантия 5 лет или 150 тыс. км пробега. Покупатели могут выбрать один из пяти цветов кузова и из двух вариантов отделки салона.

