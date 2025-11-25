#
25 ноября
25 ноября
«Авито Авто»: 28% россиян для покупки машины...
25 ноября
Каримов: Минпромторг намерен сохранить отсрочку...

Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились

Стоки новых легковых авто в России уменьшились на 100 тыс. за три месяца

За период с августа по октябрь в России стоки легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов уменьшились более чем на 100 тысяч единиц.

Об этом 25 ноября сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В указанный период на российском рынке было реализовано 411 тысяч новых легковых автомобилей. В это время российские автозаводы выпустили 197 тысяч машин, а также в страну было импортировано 112 тысяч новых автомобилей.

В результате чистая разница между регистрациями и производством с импортом составила 102 тысячи автомобилей. Целиков отметил, что к этой цифре можно добавить данные по специальному учету и экспортным поставкам, по которым информации нет (по оценкам, добавка составляет около 10%).

В первой половине года объемы производства и импорта примерно соответствовали ежемесячным количествам регистрации новых автомобилей, добавил аналитик.

Ранее «За рулем» сообщал, на какой срок выгоднее всего брать автокредит.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
