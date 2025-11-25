Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
За период с августа по октябрь в России стоки легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов уменьшились более чем на 100 тысяч единиц.
Об этом 25 ноября сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
В указанный период на российском рынке было реализовано 411 тысяч новых легковых автомобилей. В это время российские автозаводы выпустили 197 тысяч машин, а также в страну было импортировано 112 тысяч новых автомобилей.
В результате чистая разница между регистрациями и производством с импортом составила 102 тысячи автомобилей. Целиков отметил, что к этой цифре можно добавить данные по специальному учету и экспортным поставкам, по которым информации нет (по оценкам, добавка составляет около 10%).
В первой половине года объемы производства и импорта примерно соответствовали ежемесячным количествам регистрации новых автомобилей, добавил аналитик.
Ранее «За рулем» сообщал, на какой срок выгоднее всего брать автокредит.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.