Hyundai продал свой завод китайцам за четверть цены

Changan купил завод Hyundai в Чунцине за 18 млрд рублей

Компания Changan через свою дочернюю структуру Deepal Automobile Technology подтвердила приобретение завода Beijing Hyundai, расположенного в Чунцине.

Сделка завершена по цене 1,62 миллиарда юаней (приблизительно 18 млрд рублей), что значительно ниже первоначальной стоимости. На данный момент не сообщается, какие именно модели будут производиться на новом заводе и когда он возобновит работу.

Завод в Чунцине стал пятым крупным производственным объектом Hyundai в Китае, его строительство началось в 2015 году, а запуск состоялся в 2017-м. Площадь завода составляет 1,87 миллиона квадратных метров, и он был рассчитан на выпуск до 300 тысяч автомобилей ежегодно.

Однако в декабре 2021 года производство было остановлено из-за снижения спроса. Неоднократные попытки продать этот актив не увенчались успехом, и только после значительного снижения цены покупатель нашелся.

Ребрендинг завода Changan был завершен в конце октября, но запуск сборочной линии еще не запланирован. Для Deepal это приобретение представляет собой важный шаг, так как компания уже имеет крупные заводы в Нанкине и Пекине. Присоединение чунцинского завода позволит расширить производственные возможности. Учитывая заметный рост продаж — 36 792 автомобиля в октябре 2024 года и увеличение на 57,1% за десять месяцев, — новое предприятие предоставит Changan возможность укрепить свои позиции на рынке электромобилей и гибридов.

Источник:  Российская газета
