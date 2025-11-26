#
Стало известно, как китайцам удается делать дешевые автомобили

Эксперты: господдержка – главный драйвер роста автопрома Китая

Китайские машины завоевывают мировые рынки, предлагая потребителям отличное соотношение цены и оснащения.

Эксперты раскрыли секреты стремительного взлета автомобильной индустрии Поднебесной, которая поражает мир технологиями и доступными ценами.

Успех строится на уникальной комбинации факторов, которую почти невозможно воспроизвести за пределами Китая. Мощная государственная поддержка уже много лет является главным драйвером роста. Правительство целенаправленно развивает отрасль, особенно электромобили, предоставляя щедрые субсидии и льготные кредиты как производителям, так и покупателям, а также активно финансируя строительство гигантских заводов и зарядной инфраструктуры.

Другим важным фактором стал гигантский внутренний рынок, крупнейший в мире. Огромные объемы производства таких компаний, как BYD и Geely, позволяют распределять затраты на разработки и содержание заводов на миллионы автомобилей, что резко снижает себестоимость каждой модели. При этом Китай создал практически самодостаточную экосистему, где почти все детали производятся внутри страны или у соседей, что избавляет от дорогой логистики и валютных рисков.

Особую роль играет и особая инженерная культура, заточенная на практичность и минимизацию затрат. Местные специалисты фокусируются не на самых дорогих технологиях, а на создании надежных и безопасных решений за разумные деньги, часто адаптируя и улучшая уже проверенные временем разработки.

Продажи новых автомобилей в Китае в этом году могут превысить 32 миллиона, причем почти половину рынка составляют гибриды и электромобили. В лидерах продаж держатся бюджетные модели, такие как Geely Xingyuan и BYD Seagull, которые у себя на родине стоят эквивалентно менее миллиона рублей. Однако в России их цена после пересечения границы вырастает, достигая уже 1,5-2,5 млн рублей.

Источник:  «Российская газета»
