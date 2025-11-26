Надежный «кореец» вернулся на российский рынок по доступной цене

В РФ появились новые кроссоверы Kia Seltos по цене от 1,7 млн рублей

Популярный некогда в России кроссовер Kia Seltos вновь появился по привлекательным ценам. Его поставляют по альтернативным схемам из Китая и Казахстана и предлагают богатое оснащение даже в базовой версии.

Стартовая цена на новый кроссовер Kia Seltos оказалась весьма конкурентной и начинается от 1 710 000 рублей за модель в комплектации Comfort. Для сравнения, базовый Москвич 3 с механической коробкой стоит от 1,9 млн рублей, а универсал Lada Vesta SW Cross – от 1,88 млн рублей.

Заявленная стоимость в 1,71 млн рублей действует при заказе автомобиля напрямую из Китая с доставкой во Владивосток, которая займет около двух-трех недель. В эту сумму уже включены все сопутствующие расходы. Даже в базовой версии кроссовер предлагает богатое оснащение: виртуальную приборную панель, мультимедийную систему, литые диски, камеру заднего вида, климат-контроль и бесключевой доступ.

При этом конечная цена на Seltos сильно зависит от города и способа покупки. В других регионах, например, в Москве или Санкт-Петербурге, стоимость машины под заказ начинается уже с 1,83–2,0 млн рублей.

«Живые» автомобили, уже из наличия в салонах, обойдутся значительно дороже – от 2,4 млн рублей и выше, поскольку в их цену заложен утилизационный сбор.

Все упомянутые автомобили оснащены 115-сильным атмосферным мотором и вариатором. Параллельно доступны и версии из Казахстана с более мощным 2,0-литровым двигателем, цена на них начинается от 1 980 000 рублей.

