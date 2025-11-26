Эти факторы обвалят продажи машин в России в 2026 году

Reuters: утильсбор и НДС резко снизят продажи новых авто в РФ в 2026 году

Российский авторынок, подающий лишь незначительные признаки восстановления к концу 2025 года, рискует приостановить свой рост. Как сообщает Reuters, рост утильсбора и повышение НДС могут привести к падению продаж новых автомобилей на начало следующего года до рекордно низких уровней.

Октябрьский рост авторынка на 35% не следует воспринимать как настоящее «оживление» спроса – многие россияне стремятся приобрести автомобили до введения новых правил утильсбора, которые начнут действовать с 1 декабря.

При этом общий объем продаж новых машин по итогам года составит всего 1,3 миллиона автомобилей, что значительно меньше по сравнению с 1,57 миллиона в прошлом году. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предсказывает, что авторынок в январе и феврале 2026 года покажет особенно слабые результаты, с падением продаж на 5-10%. В целом, эксперты считают, что Россию ожидает длительный спад спроса на новые автомобили, поскольку покупка до повышения утильсбора стала намного более выгодной.

Импортные автомобили станут значительно дороже, что может дать относительное преимущество российским брендам, но при низком спросе они также пострадают. Автокредиты, дорожающие из-за высокой ключевой ставки ЦБ, могут стать еще менее привлекательными на фоне растущих цен, что дополнительно снизит спрос.

Кроме того, как отмечается в статье, запланированное увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% в 2026 году также создаст давление на рынок, приводя к росту цен на автомобили.

