Доступный седан знакомой марки с АКП снова можно купить в России: называем цены

В РФ в продажу вышли седаны Volkswagen Lavida XR по цене от 1,6 млн рублей

Одним из наиболее доступных импортных автомобилей, который можно рассмотреть для покупки с льготным утильсбором, является седан Volkswagen Lavida XR. В настоящее время его привозят из Китая только по предзаказу, и его стоимость начинается от 1 615 000 рублей.

За столько компания из Омска предлагают новый Volkswagen Lavida XR в комплектации Outstanding New Edition, которая включает цифровую приборную панель, многофункциональный руль, медиасистему с сенсорным экраном, светодиодные дневные ходовые огни с фотодатчиком, датчик дождя, обогрев боковых зеркал и лобового стекла, литые диски и множество систем безопасности, таких как ABS и EBD.

Также в данной комплектации предусмотрены передние и задние электростеклоподъемники, центральный подлокотник спереди, передние фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер и бортовой компьютер.

Во Владивостоке аналогичный седан можно заказать минимум за 1 668 000 рублей, в Казани – за 2 070 000 рублей, а в Краснодаре такая версия обойдется на 30 тысяч рублей дороже.

Все Volkswagen Lavida XR оснащены одним и тем же 1,5-литровым двигателем мощностью 110 л.с. из серии EA211, который аналогичен 1,6-литровому агрегату, который ставили на выпускаемых ранее в России моделях Skoda и Volkswagen. Мотор работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом.

Volkswagen Lavida XR

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

«За рулем» можно читать и в MAX