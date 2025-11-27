#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Спрос на эти автомобили резко вырос в России: самые популярные модели
27 ноября
Спрос на эти автомобили резко вырос в России: самые популярные модели
«Автостат»: продажи пикапов с пробегом в России...
Номинанты Гран-при «За рулем» 2026
27 ноября
Номинанты Гран-при «За рулем» 2026
Дан старт самой престижной автомобильной премии...
Nissan Teana
27 ноября
Дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei
В Гуанчжоу состоялась премьера нового Nissan...

Доступный седан знакомой марки с АКП снова можно купить в России: называем цены

В РФ в продажу вышли седаны Volkswagen Lavida XR по цене от 1,6 млн рублей

Одним из наиболее доступных импортных автомобилей, который можно рассмотреть для покупки с льготным утильсбором, является седан Volkswagen Lavida XR. В настоящее время его привозят из Китая только по предзаказу, и его стоимость начинается от 1 615 000 рублей.

Рекомендуем
7 кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца

За столько компания из Омска предлагают новый Volkswagen Lavida XR в комплектации Outstanding New Edition, которая включает цифровую приборную панель, многофункциональный руль, медиасистему с сенсорным экраном, светодиодные дневные ходовые огни с фотодатчиком, датчик дождя, обогрев боковых зеркал и лобового стекла, литые диски и множество систем безопасности, таких как ABS и EBD.

Также в данной комплектации предусмотрены передние и задние электростеклоподъемники, центральный подлокотник спереди, передние фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер и бортовой компьютер.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Во Владивостоке аналогичный седан можно заказать минимум за 1 668 000 рублей, в Казани – за 2 070 000 рублей, а в Краснодаре такая версия обойдется на 30 тысяч рублей дороже.

Все Volkswagen Lavida XR оснащены одним и тем же 1,5-литровым двигателем мощностью 110 л.с. из серии EA211, который аналогичен 1,6-литровому агрегату, который ставили на выпускаемых ранее в России моделях Skoda и Volkswagen. Мотор работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 23
27.11.2025 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0