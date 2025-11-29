Какую сумму берет в кредит на покупку машины большинство россиян?

45% автокредитов в РФ в 2025 году оформлены на суммы 500-800 тыс. рублей

По данным экспертов финансового маркетплейса «Выберу.ру», к октябрю 2025 года большинство автокредитов в России оформлялись на суммы от 500 до 800 тысяч рублей, что составляет около 45% от всех заявок.

Заявки на более крупные суммы, доходящие до 1,5 млн рублей, составляют примерно 35%, тогда как доля кредитов свыше 5 млн рублей лишь около 2%. Эта статистика говорит о том, что покупатели проявляют осторожность и предпочитают умеренные суммы, стремясь предотвратить чрезмерную нагрузку на свой бюджет.

Кроме того, в октябре 2025 года наблюдалось снижение спроса на автокредиты на 22% по сравнению с январем. Специалисты связывают это с общим сокращением спроса из-за ценовой нестабильности, изменений в утильсборе и сезонных факторов.

Группы пользователей, приобретающих автокредиты, в основном составлены из людей в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет. Также увеличилась доля пользователей в возрасте от 45 до 54 лет, в то время как интерес заемщиков от 18 до 24 лет начал снижаться. Более того, мужчины составляют 59% от всех заявок.

Согласно информации агентства «Автостат», за последний год объем автокредитования в России уменьшился на 12%. При этом количество займов на автомобили с пробегом увеличилось на 15% по сравнению с августом, но сократилось на 35% относительно сентября 2024 года.

