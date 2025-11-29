#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jetour Traveler 2026 2.0TD XWD Yueye
29 ноября
Выпущена топовая версия популярного кроссовера с ценой чуть дороже 2 миллионов
Jetour выпустил топовую версию Traveler 2026...
В Подмосковье появилась новая многофункциональная зона
29 ноября
В Подмосковье появилась новая многофункциональная зона
«Автодор» запустил новую многофункциональную...
Автомобили Mazda будут продавать в России с официальной гарантией
29 ноября
Автомобили Mazda будут продавать в России с официальной гарантией
«ВТБ Авто» получил статус официального партнера...

Какую сумму берет в кредит на покупку машины большинство россиян?

45% автокредитов в РФ в 2025 году оформлены на суммы 500-800 тыс. рублей

По данным экспертов финансового маркетплейса «Выберу.ру», к октябрю 2025 года большинство автокредитов в России оформлялись на суммы от 500 до 800 тысяч рублей, что составляет около 45% от всех заявок.

Рекомендуем
7 кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца

Заявки на более крупные суммы, доходящие до 1,5 млн рублей, составляют примерно 35%, тогда как доля кредитов свыше 5 млн рублей лишь около 2%. Эта статистика говорит о том, что покупатели проявляют осторожность и предпочитают умеренные суммы, стремясь предотвратить чрезмерную нагрузку на свой бюджет.

Кроме того, в октябре 2025 года наблюдалось снижение спроса на автокредиты на 22% по сравнению с январем. Специалисты связывают это с общим сокращением спроса из-за ценовой нестабильности, изменений в утильсборе и сезонных факторов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Группы пользователей, приобретающих автокредиты, в основном составлены из людей в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет. Также увеличилась доля пользователей в возрасте от 45 до 54 лет, в то время как интерес заемщиков от 18 до 24 лет начал снижаться. Более того, мужчины составляют 59% от всех заявок.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Согласно информации агентства «Автостат», за последний год объем автокредитования в России уменьшился на 12%. При этом количество займов на автомобили с пробегом увеличилось на 15% по сравнению с августом, но сократилось на 35% относительно сентября 2024 года.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
29.11.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0