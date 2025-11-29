#
На вторичке резко выросло количество «китайцев» — в чем причина?
29 ноября
На вторичке резко выросло количество «китайцев» — в чем причина?
Эксперты «Авто.ру»: на вторичном рынке в 2 раза...
Популярные модели Audi получат важные и интересные обновления
29 ноября
Популярные модели Audi получат важные и интересные обновления
Технический директор Audi рассказал о...
Opel Astra
29 ноября
Opel Astra: новый облик, мощные гибриды и просторный салон
Opel Astra в 2026 году и получит фирменный...

Доступный и понятный кроссовер Kia снова можно купить в России: известны цены

В России возобновлены продажи кроссоверов Kia Seltos с ценами от 1,7 млн рублей

Кроссовер Kia Seltos, который уже давно стал популярным среди россиян, теперь активно поставляется в страну по альтернативным схемам. Машины поступают из Китая и Казахстана, при этом их стоимость стартует от 1 710 000 рублей на одном из классифайдов.

Для сравнения, кроссовер Москвич 3 даже в самой базовой версии с «механикой» стоит уже от 1 913 000 рублей. Цены на кросс-универсал LADA Vesta SW Cross превышают 1 879 000 рублей за базовую комплектацию Life'24.

Kia Seltos за 1 710 000 рублей можно заказать во Владивостоке с доставкой из Китая в течение двух-трех недель. В эту цену входят все сопутствующие расходы, а предлагаемый автомобиль имеет комплектацию Comfort с тканевым салоном и 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с., работающим вместе с бесступенчатым вариатором.

Kia Seltos
Kia Seltos

Набор оборудования довольно богатый и включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему, мульти-руль, кондиционер, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, литые диски, камеру заднего вида, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя.

В других регионах России цены на новые «заказные» Kia Seltos из Китая варьируются. Например, в Москве они начинаются от 1 830 000 рублей, в Благовещенске – от 1 928 000 рублей, в Оренбурге – от 1 956 870 рублей, в Чебоксарах – от 1 970 000 рублей, а в Санкт-Петербурге и Уфе минимальные расценки приближаются к 2 000 000 рублей.

Интерьер Kia Seltos
Интерьер Kia Seltos

Цены на автомобили из наличия выше, поскольку в них заложен коммерческий утильсбор примерно на уровне 600 тысяч рублей. По этой причине новый Seltos в Новокузнецке стоит от 2 400 000 рублей, в Магнитогорске – от 2 450 000 рублей, в Омске – от 2 490 000 рублей, в Ростове-на-Дону – от 2 500 000 рублей, а в Кемерово – от 2 545 000 рублей. Кроме того, кроссоверы уже доступны в Новосибирске, Казани, Москве, Сочи, Краснодаре, Санкт-Петербурге и других городах.

Все перечисленные автомобили оснащены 115-сильным атмосферным двигателем и вариатором. Также на рынке имеются кроссоверы из Казахстана с 2,0-литровым двигателем мощностью 149 л.с., которые стоят от 1 980 000 рублей при заказе и от 2 990 000 рублей при покупке из наличия.

