Для самозанятых таксистов хотят отменить ежедневные предрейсовые медосмотры

В ГД РФ предложили не проводить предрейсовые медосмотры для самозанятых таксистов

Депутаты «Единой России» планируют отменить предрейсовые медицинские осмотры для самозанятых таксистов.

Это предложение содержится в законопроекте, который готовится к внесению в Госдуму после встречи в Минтрансе с профильными ведомствами.

Один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский, отметил, что законопроект направлен на разделение профессиональных таксистов и частных перевозчиков, для которых такси является подработкой.

Депутат также объяснил, что изменения необходимы для усовершенствования законодательства, учитывая, что закон № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России», принятый в 2023 году, не учитывает некоторые реалии. В частности, он указал на невозможность выполнения нормы о ежедневных медосмотрах частников, которые работают нерегулярно. Причиной этому стали проблемы с инфраструктурой для проведения осмотров и нехватка медицинских специалистов.

Лисовский предложил, чтобы медицинские осмотры проводились дистанционно и в цифровом формате. Он отметил несколько вариантов использования искусственного интеллекта, например, когда водитель зачитывает определенную фразу или когда видеокамера отслеживает реакцию зрачка.

Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
02.12.2025 
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
