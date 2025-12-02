Для самозанятых таксистов хотят отменить ежедневные предрейсовые медосмотры
Депутаты «Единой России» планируют отменить предрейсовые медицинские осмотры для самозанятых таксистов.
Это предложение содержится в законопроекте, который готовится к внесению в Госдуму после встречи в Минтрансе с профильными ведомствами.
Один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский, отметил, что законопроект направлен на разделение профессиональных таксистов и частных перевозчиков, для которых такси является подработкой.
Депутат также объяснил, что изменения необходимы для усовершенствования законодательства, учитывая, что закон № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России», принятый в 2023 году, не учитывает некоторые реалии. В частности, он указал на невозможность выполнения нормы о ежедневных медосмотрах частников, которые работают нерегулярно. Причиной этому стали проблемы с инфраструктурой для проведения осмотров и нехватка медицинских специалистов.
Лисовский предложил, чтобы медицинские осмотры проводились дистанционно и в цифровом формате. Он отметил несколько вариантов использования искусственного интеллекта, например, когда водитель зачитывает определенную фразу или когда видеокамера отслеживает реакцию зрачка.
Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!