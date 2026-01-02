Владельцам электромобилей грозят огромные штрафы

Калифорнийским водителям электрокаров запретили ездить по выделенным полосам

Власти Калифорнии лишили владельцев «электричек» важной преференции – возможности без ограничений перемещаться по выделенным полосам системы Carpool.

Carpool в США существует давно и означает «совместное использование автомобиля»: если едешь в машине не один, можешь двигаться по выделенке. Это заставляет людей кооперироваться для поездок на работу и тем самым способствовать уменьшению пробок. В свое время в «зеленой» Калифорнии для владельцев электромобилей ввели особое правило по использованию этих полос: если на машине есть наклейка «Clean Air Vehicle», можно ехать по выделенной полосе даже одному, без пассажиров.

Но администрация Дональда Трампа отказалась продлевать федеральное разрешение на такое исключение, и с 1 октября 2025 года модные электромобильные наклейки утратили силу.

Полиция дала владельцам электрокаров 60 дней, чтобы отказаться от использования выделенки – и уже с 1 декабря получила законное право штрафовать на 490 долларов всех, кто по привычке шпарит по ней на Сайбертраке, не удосужившись посадить на соседнее кресло жену или соседа. Некоторые аналитики говорят, что это нагрузит дороги и увеличит и без того серьезные пробки, тогда как выделенные полосы все равно зачастую пустуют.

По словам президента клуба владельцев Tesla в Кремниевой долине Джона Стрингера, это нововведение – «огромный удар для любителей электромобилей», и лично он ежедневно экономил около 20 минут, используя выделенную полосу. Как они там выживают теперь, бедные...