Tenet догоняет Haval: топ-5 популярных новых кроссоверов в ноябре

«Автостат»: две модели Tenet вошли в пятерку продаж кроссоверов в России

Аналитическое агентство «Автостат» подвело итоги ноября на рынке новых автомобилей в России.

Если рассматривать только китайские кроссоверы, то лидером ноября снова стал компактный кроссовер Haval Jolion, который разошелся тиражом в 6258 автомобилей, показав рост на 11,7% по сравнению с прошлым годом. Однако главной сенсацией месяца стал прорыв марки Tenet. Ее модель T4, заняв вторую строчку рейтинга, была продана в количестве 4535 штук, а следом за ней, на третьем месте, расположился Tenet T7 с результатом 4485 проданных машин. Всего месяцем ранее эти позиции удерживали другие конкуренты.

Предыдущий фаворит, Geely Monjaro, несмотря на рост продаж на 35,7%, сместился на четвертое место с 4121 проданным авто. Пятую строчку в топ-5 уверенно занимает Haval M6, который также показал положительную динамику, реализовав 3578 единиц, что на 20,4% больше, чем в ноябре прошлого года.

Следом за лидерами, практически не отставая, идут модели Belgee X70 и X50, подтверждая общую тенденцию доминирования китайских марок.

Рынок продолжает активно перестраиваться, и ноябрьские продажи наглядно показывают, что у российских автолюбителей появляются новые предпочтения.

