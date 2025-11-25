#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
25 ноября
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
Стоки новых легковых авто в России уменьшились...
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
25 ноября
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
«Авито Авто»: 28% россиян для покупки машины...
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
25 ноября
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
Каримов: Минпромторг намерен сохранить отсрочку...

Сколько авто новой российской марки собрали на экс-заводе Volkswagen: цифры

В Калуге выпустили 30-тысячный автомобиль бренда Tenet

На калужском заводе «АГР Холдинг», ранее производившем автомобили Volkswagen, выпустили 30-тысячный автомобиль под российским брендом Tenet с момента начала работы конвейера в июле.

Рекомендуем
Надежный автомобиль за полмиллиона — 4 проверенных варианта

За несколько месяцев на заводе наладили производство трех моделей – среднеразмерного Tenet T7, компактного Tenet T4 и семиместного T8. Все они собираются по полной производственной технологии, включающей сварку, окраску и сборку с многоступенчатым контролем качества.

В компании отметили, что запуск каждого нового автомобиля потребовал значительной инженерной работы по переоснащению цехов сварки и окраски, а также адаптации сборочной линии к конструктивным особенностям моделей. Кроме того, были внедрены новые цифровые системы управления производственными процессами с уровнем автоматизации сварочных операций, достигнувшим 90%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Автомобили Tenet проектируются с учетом особенностей российских условий эксплуатации. Для защиты кузова днище и скрытые полости дополнительно обрабатывают восковыми составами, также используются усиленные антикоррозийные, антишумные и антигравийные покрытия.

Автомобили Tenet
Автомобили Tenet
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Кроссовер Lada Azimut: сроки запуска...
Вспомним 1990-е: какие автомобили пытались делать в России? Тест
Моем машину зимой: 7 важных рекомендаций

Ранее «За рулем» сообщал, на какой срок выгоднее всего брать автокредит.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  пресс-служба «АГР Холдинг»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба «АГР Холдинг»
Количество просмотров 15
25.11.2025 
Фото:пресс-служба «АГР Холдинг»
Поделиться:
Оцените материал:
0