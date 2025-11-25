Сколько авто новой российской марки собрали на экс-заводе Volkswagen: цифры

В Калуге выпустили 30-тысячный автомобиль бренда Tenet

На калужском заводе «АГР Холдинг», ранее производившем автомобили Volkswagen, выпустили 30-тысячный автомобиль под российским брендом Tenet с момента начала работы конвейера в июле.

За несколько месяцев на заводе наладили производство трех моделей – среднеразмерного Tenet T7, компактного Tenet T4 и семиместного T8. Все они собираются по полной производственной технологии, включающей сварку, окраску и сборку с многоступенчатым контролем качества.

В компании отметили, что запуск каждого нового автомобиля потребовал значительной инженерной работы по переоснащению цехов сварки и окраски, а также адаптации сборочной линии к конструктивным особенностям моделей. Кроме того, были внедрены новые цифровые системы управления производственными процессами с уровнем автоматизации сварочных операций, достигнувшим 90%.

Автомобили Tenet проектируются с учетом особенностей российских условий эксплуатации. Для защиты кузова днище и скрытые полости дополнительно обрабатывают восковыми составами, также используются усиленные антикоррозийные, антишумные и антигравийные покрытия.

