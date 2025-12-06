Масса 800 кг и 2,4 секунды до «сотни»: сверхлегкий спорткар поражает динамикой

Новый динамичный спорткар Spartan будет выпущен тиражом в 300 экземпляров

Представлен новый спортивный автомобиль Spartan, который собирается в ограниченных количествах и ориентируется на минимализм и динамичные характеристики.

С весом 800 кг он легче, чем Mazda MX-5, а 2,4-литровый наддувный двигатель Honda с компрессором Rotrex развивает 400 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 2,4 секунды и достигать максимальной скорости 280 км/ч.

Кузов, выполненный из углеродного волокна и весом меньше 20 кг, в сочетании с аэродинамическим пакетом обеспечивают до 300 кг прижимной силы на скорости 250 км/ч.

Spartan

Подвеска с двойными рычагами и активными амортизаторами TracTive адаптируется к изменениям нагрузки. Тормоза производства AP Racing и спортивные шины Yokohama обеспечивают характеристики, близкие к гонкам малых формульных серий.

Внутри автомобиль имеет предельно утилитарный дизайн: карбоновые сиденья Tillet, шеститочечные ремни и простая приборная панель. Расположение руля можно сменить за считанные минуты благодаря симметричной конструкции. Тираж Spartan ограничен 300 экземплярами.

