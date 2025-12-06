#
В России появился недорогой семейный кроссовер, которому не страшен утильсбор

Новые кроссоверы Chevrolet Captiva предлагаются в РФ с ценами от 2,45 млн рублей

Для тех, кто искал бюджетный семиместный кроссовер, доступный для ввоза по льготному утильсбору, параллельный импорт предлагает Chevrolet Captiva, который ушел с российского рынка в 2015 году. Теперь эта модель доступна для заказа и покупки по цене от 2 450 000 рублей.

Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva

Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей

Для сравнения, трехрядный Chery Tiggo 8 Pro Max в комплектациях 2024 и 2025 годов стоит минимум 3 040 000 рублей. Geely Okavango предлагается от 3 897 190 рублей, а на Jetour X90 Plus с семиместным салоном цены достигают 3 969 900 рублей.

Новая Chevrolet Captiva, которую компании из Новосибирска могут привезти из ОАЭ, обойдется в 2 450 000 рублей за модель 2025 года в комплектации Premier с кожаным интерьером, включающим датчики давления в шинах, парктроники спереди и сзади, камеру заднего вида, мультимедиа с сенсорным дисплеем в вертикальной ориентации и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, а также люк и рейлинги.

Интерьер Chevrolet Captiva
Интерьер Chevrolet Captiva

В Башкирии аналогичный кроссовер 2022 года выпуска стоит на 100 тысяч рублей дороже – 2 550 000 рублей. В Воронеже и Севастополе доступны новые «Каптивы» под заказ по цене 2 700 000 рублей. В Иркутске цена составляет 2 890 000 рублей, а в Симферополе за него просят минимум 3 430 000 рублей.

Все предлагаемые автомобили оснащены одинаковым 1,5-литровым бензиновым турбомотором Daewoo S-TEC III LJO мощностью 147 л.с., работающим в сочетании с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
06.12.2025 
Фото:Chevrolet
