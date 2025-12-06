Стартовали продажи нового добротного седана Kia чуть дороже миллиона

В Казахстане стартовали продажи седанов Kia Soluto с ценой от 1,2 млн рублей

В Казахстане начались продажи нового компактного седана Kia Soluto, который теперь собирается на местном заводе.

Kia Soluto

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,4 литра, мощностью 95 л.с., и 4-ступенчатой АКП. Стоимость модели начинается от 8 миллионов тенге, что соответствует примерно 1,2 миллиона рублей по текущему курсу.

Изначально Kia Soluto был представлен в Китае в 2017 году под названием Pegas и базировался на китайском варианте Kia K2, который является фактически первым поколением модели Rio.

Интерьер Kia Soluto

В Китае автомобиль не получил популярности и вскоре был снят с производства, однако успел выйти на рынки Южной Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, где его переименовали в Soluto. Теперь этот четырехдверный седан появился и на казахском рынке.

Локальная сборка открывает новые возможности для Soluto в регионе, где традиционно высок спрос на бюджетные автомобили.

