Компактный кроссовер Toyota получил новую версию и стал похож на старшие модели

Toyota представила особую версию Yaris Cross Nightshade с ценой 2,2 млн рублей

Представлена обновленная версия субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, получившая название Nightshade.

Она построена на платформе DNGA и включает новое оформление решётки Metro Stylish с цветной окантовкой под логотипом, а также темный декор на кузове.

Кроссовер оснащен черными 18-дюймовыми дисками, глянцевыми элементами, контрастной крышей и доступен в двух ярких цветах, что придаёт ему сходство с мини-Highlander после незначительного фейслифтинга.

Toyota Yaris Cross Nightshade

Внутри кроссовера кожаный интерьер, фиксированный панорамный люк, 10,1-дюймовый медиаплеер, беспроводная зарядка и полный пакет систем Toyota Safety Sense. Эта специальная версия основана на максимальной комплектации, обладая оснащением, выходящим за привычные рамки для своего класса. Также стоит отметить, что длина модели составляет 4310 мм, что делает её заметно крупнее европейской версии Yaris Cross.

Интерьер Toyota Yaris Cross Nightshade

Технические характеристики не изменились: Nightshade продолжает использовать гибридную силовую установку мощностью 110 л.с., которая сочетает 1,5-литровый атмосферный двигатель Dual VVT-i и электромотор, работающие на переднюю ось через трансмиссию E-CVT.

В Таиланде новый кроссовер уже доступен для заказа по цене от 29 000 долларов (2,2 млн рублей), став самым дорогим Yaris Cross среди предложений региона.

«За рулем» можно читать и в MAX