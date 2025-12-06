#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Компактный кроссовер Toyota получил новую версию и стал похож на старшие модели

Toyota представила особую версию Yaris Cross Nightshade с ценой 2,2 млн рублей

Представлена обновленная версия субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, получившая название Nightshade.

Рекомендуем
Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей

Она построена на платформе DNGA и включает новое оформление решётки Metro Stylish с цветной окантовкой под логотипом, а также темный декор на кузове.

Кроссовер оснащен черными 18-дюймовыми дисками, глянцевыми элементами, контрастной крышей и доступен в двух ярких цветах, что придаёт ему сходство с мини-Highlander после незначительного фейслифтинга.

Toyota Yaris Cross Nightshade
Toyota Yaris Cross Nightshade

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Внутри кроссовера кожаный интерьер, фиксированный панорамный люк, 10,1-дюймовый медиаплеер, беспроводная зарядка и полный пакет систем Toyota Safety Sense. Эта специальная версия основана на максимальной комплектации, обладая оснащением, выходящим за привычные рамки для своего класса. Также стоит отметить, что длина модели составляет 4310 мм, что делает её заметно крупнее европейской версии Yaris Cross.

Интерьер Toyota Yaris Cross Nightshade
Интерьер Toyota Yaris Cross Nightshade

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Технические характеристики не изменились: Nightshade продолжает использовать гибридную силовую установку мощностью 110 л.с., которая сочетает 1,5-литровый атмосферный двигатель Dual VVT-i и электромотор, работающие на переднюю ось через трансмиссию E-CVT.

В Таиланде новый кроссовер уже доступен для заказа по цене от 29 000 долларов (2,2 млн рублей), став самым дорогим Yaris Cross среди предложений региона.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1709
06.12.2025 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0