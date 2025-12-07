Эпатажные европейские броневики будут производить в другой стране

Латвийская Dartz готовит сборку внедорожника Prombron Black Stallion в США

Латвийская компания Dartz, знаменитая своими необычными бронированными автомобилями, объявила о планах наладить производство внедорожника Prombron Black Stallion в США.

Этот шаг позволит компании расширить свои возможности на американском рынке и удовлетворить растущий интерес к эксклюзивным бронированным авто.

Prombron Black Stallion CLV, несмотря на мужественный дизайн, создан на базе известной платформы Hummer H2. В линейке Prombron Black Stallion CLV доступны две версии: Platinum Black и Aladeen Black. Также клиенты могут заказать отделку кузова и интерьера с использованием настоящего золота.

Dartz Prombron Black Stallion

Каждый автомобиль Dartz включает в себя уникальное украшение на капоте – The Spirit of Victors («Дух победителей»), напоминающее аналогичный элемент на автомобилях Rolls-Royce.

Внешний вид внедорожника дополнен радиаторной решеткой в стиле ар-деко Picassian Sliced. Перенос производства Prombron Black Stallion в США позволит Dartz усилить свои позиции на рынке роскошных бронемашин и предложить клиентам более эксклюзивные и персонализированные варианты.

