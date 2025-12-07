#
Рассекречена внешность нового крупного корейского кроссовера

Genesis рассекретил дизайн нового кроссовера GV90 с тремя рядами сидений

Облик нового роскошного кроссовера Genesis, который, как ожидается, будет обозначаться как GV90, наконец-то рассекречен.

Изображения, появившиеся в социальных сетях, позволяют впервые оценить дизайн автомобиля. Издание CarBuzz сообщает, что на фото представлена вся линейка внедорожников Genesis, включая две версии флагмана. Особое внимание привлекает GV90, который заметно больше других моделей бренда и, вероятно, будет доступен с тремя рядами сидений.

На одном из представленных кроссоверов установлены диски, напоминающие те, что были использованы на концепте Neolun, что предполагает возможность названия топовой комплектации от Genesis. Важно отметить, что это имя недавно зарегистрировали в базе ФИПС РФ.

Genesis GV90
Genesis GV90

Что касается технических характеристик, на данный момент нет достоверной информации о типе силовой установки, которую будет иметь GV90. По одной из версий, это будет полностью электрический кроссовер, основывающийся на платформах Ioniq 9 и Kia EV9.

В то же время существует вероятность, что он обретет гибридную установку на базе двигателя внутреннего сгорания от модели G90, что подтверждается недавними заявлениями представителей марки о разработке таких систем.

Источник:  Carbuzz
Лежнин Роман
Фото:Reddit
07.12.2025 
Фото:Reddit
