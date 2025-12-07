Toyota выпустила новое поколение самого популярного водородного автомобиля
Toyota анонсировала обновленную версию водородного седана Mirai – одну из самых известных моделей на топливных элементах.
Внешний вид практически не изменился: фирменный силуэт, пропорции и стиль остались прежними, а цена без учета доставки составила 51 795 долларов в США (3,94 млн рублей).
Технические характеристики тоже остались знакомыми: седан оснащен установкой мощностью 182 л. с., использующей водородные топливные элементы. Запас хода по стандарту EPA достигает 644 км, что является одним из лучших показателей среди водородных автомобилей. Toyota продолжает рассчитывать на Mirai как на экологически чистый премиум-седан для тех, кто ищет альтернативу электромобилям.
Главные обновления касаются оснащения. Теперь в базовой комплектации Mirai идут 19-дюймовые легкосплавные диски, современная мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, беспроводная зарядка и множество USB-портов. Также в стандартный комплект входит комплекс безопасности Toyota Safety Sense 3.0 с расширенными ассистентами.
На американском рынке Mirai остается довольно редким, его основными конкурентами можно считать лишь Honda CR-V e:FCEV и обновленный Hyundai Nexo.
