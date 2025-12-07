#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Toyota выпустила новое поколение самого популярного водородного автомобиля

Представлен водородный седан Toyota Mirai 2026 с ценой 3,94 млн рублей

Toyota анонсировала обновленную версию водородного седана Mirai – одну из самых известных моделей на топливных элементах.

Рекомендуем
Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей

Внешний вид практически не изменился: фирменный силуэт, пропорции и стиль остались прежними, а цена без учета доставки составила 51 795 долларов в США (3,94 млн рублей).

Технические характеристики тоже остались знакомыми: седан оснащен установкой мощностью 182 л. с., использующей водородные топливные элементы. Запас хода по стандарту EPA достигает 644 км, что является одним из лучших показателей среди водородных автомобилей. Toyota продолжает рассчитывать на Mirai как на экологически чистый премиум-седан для тех, кто ищет альтернативу электромобилям.

Toyota Mirai 2026
Toyota Mirai 2026

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Главные обновления касаются оснащения. Теперь в базовой комплектации Mirai идут 19-дюймовые легкосплавные диски, современная мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, беспроводная зарядка и множество USB-портов. Также в стандартный комплект входит комплекс безопасности Toyota Safety Sense 3.0 с расширенными ассистентами.

На американском рынке Mirai остается довольно редким, его основными конкурентами можно считать лишь Honda CR-V e:FCEV и обновленный Hyundai Nexo.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 225
07.12.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0