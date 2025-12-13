Новый Mercedes-Benz GLB: сначала – электричество, потом – гибриды

7-местный Mercedes-Benz GLB получил запас хода до 600 км, и экраны на всю панель

Mercedes-Benz показал полностью обновленный компактный внедорожник GLB.

Первой на рынок выйдет его электрическая версия, а гибридные модификации появятся позже. Таким образом, новая модель фактически займет в линейке бренда место уходящего семиместного электромобиля EQB.

Главным козырем электрического GLB стал впечатляющий запас хода. Даже в самой мощной комплектации 350 4Matic с двумя моторами и полным приводом он достигает 600 км. Базовый вариант 250+ с одним электродвигателем на задней оси предлагает такую же дальность поездки. Обе версии оснащены современной 800-вольтовой архитектурой с возможностью быстрой зарядки. Это значит, что всего за 10 минут зарчдки можно восстановить запас хода на 260 км.

Внутри салона царят цифровые технологии. По образцу нового CLA, GLB может получить опциональный «суперэкран», объединяющий три дисплея. Виртуальный помощник MBUX нового поколения, работающий на искусственном интеллекте, призван сделать общение с автомобилем более интуитивным. При этом Mercedes-Benz GLB остается практичным семейным автомобилем: она предлагает опциональную семиместную компоновку, больше пространства для ног и возможность установки до пяти детских кресел.

Внешний дизайн сохранил узнаваемые угловатые черты предшественника, но приобрел новую радиаторную решетку со звездами и современные световые сигналы.

Цены на новинку в Германии, как ожидается, стартуют от 60 000 евро (около 5,3 млн рублей).

