Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Aurus Arsenal
8 декабря
«Президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу
В РФ началась подготовка к старту продаж...
В РФ может появиться новый отечественный автомобиль
8 декабря
В РФ может появиться новый отечественный автомобиль
«Рольф» рассказал о сборке автомобиля под своим...
Этим машинам не страшен новый утильсбор: модели и цены
8 декабря
Этим машинам не страшен новый утильсбор: модели и цены
Эксперт Франк перечислила авто, которые выгодно...

В России хотят серьезно пересмотреть господдержку электротранспорта

ЦСР предложил расширить льготы для покупателей электромобилей

В России рассматривают возможность расширения льгот для покупателей электромобилей, а также внедрения выгодных условий для производства доступных моделей и их комплектующих. Данная инициатива принадлежит Центру стратегических разработок (ЦСР).

Рекомендуем
Ремень вместо цепи ГРМ, + 7 л.с. и всё? Что еще поменяли в Лада Нива Travel

Также ЦСР предложил исследовать возможность введения преференциальных налоговых и таможенных режимов для импорта электромобилей и комплектующих, а также методы, направленные на постепенное снижение конкурентоспособности автомобилей на бензине и дизельном топливе, включая ограничения для общественного транспорта и такси.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В настоящее время главной мерой поддержки для производителей является заключение специального инвестиционного контракта (СПИК). Покупателям электромобилей отечественного производства предлагается субсидия на кредит или лизинг, размер которой составляет 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей. Кроме того, до конца 2025 года российские электромобили освобождены от платы за проезд по платным федеральным трассам.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

ЦСР также напомнил, что концепция развития производства и использования электротранспорта в России до 2030 года предполагает увеличение объема производства электромобилей до 217 тысяч штук, а их доля на рынке новых автомобилей должна составить 15%. Общий парк электромобилей в стране планируется довести до 1,4 миллиона единиц.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 50
08.12.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0