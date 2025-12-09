В России обсуждают льготы на бензин: кто получит преимущество
В России может появиться возможность для многодетных семей получить льготные топливные карты.
Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и профилированным компаниям проработать этот вопрос после обращения Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, сообщается в письме первого заместителя главы Минэнерго Павла Сорокина в аппарат правительства.
Министерство энергетики отмечает, что нефтегазовые компании, у которых есть сети АЗС, видят важность этой инициативы и в целом готовы к ее обсуждению. Но также поступила информация о потенциальных сложностях в администрировании карт лояльности как адресной поддержки для конкретных групп населения, а также опасениях по поводу недобросовестного использования скидок.
Кроме того, прогнозируются финансовые расходы на предоставление скидок, для которых неясен источник финансирования.
По данным Минтруда, в стране сегодня насчитывается 2,86 миллиона многодетных семей, и министерство дало понять, что готово рассмотреть возможность предоставления льгот в виде топливных карт.
