В России обсуждают льготы на бензин: кто получит преимущество

В кабмине обсуждают введение льгот на бензин для многодетных семей

В России может появиться возможность для многодетных семей получить льготные топливные карты.

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и профилированным компаниям проработать этот вопрос после обращения Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, сообщается в письме первого заместителя главы Минэнерго Павла Сорокина в аппарат правительства.

Министерство энергетики отмечает, что нефтегазовые компании, у которых есть сети АЗС, видят важность этой инициативы и в целом готовы к ее обсуждению. Но также поступила информация о потенциальных сложностях в администрировании карт лояльности как адресной поддержки для конкретных групп населения, а также опасениях по поводу недобросовестного использования скидок.

Кроме того, прогнозируются финансовые расходы на предоставление скидок, для которых неясен источник финансирования.

По данным Минтруда, в стране сегодня насчитывается 2,86 миллиона многодетных семей, и министерство дало понять, что готово рассмотреть возможность предоставления льгот в виде топливных карт.

Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
09.12.2025 
