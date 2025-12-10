Вы точно это принимаете — и значит, вам нельзя за руль!
Некоторые считающиеся самыми обычными препараты, которые вы покупаете в аптеке в лечебных целях или для профилактики, могут оказать самый негативных эффект при попытке управлять автомобилем.
Об этом источник рассказывает со ссылкой на врача-кардиолога медцентра «СМ-Клиника» Наталию Золотареву. Она говорит, что принимая такие лекарства за рулем, вы можете подвергнуть и себя, и других участников движения, настоящей опасности – и главное, что многие российские водители об этой неочевидной проблеме до сих пор не догадываются. Эксперт делит опасные для автомобилистов «обычные» медикаменты на три группы.
Капли в нос (Нафтизин, Галазолин, Санорин и аналоги с нафазолином/ксилометазолином):
- Эффект: сужение сосудов, рост давления, головокружение, тахикардия, нервозность, заторможенность.
- Последствия: снижение концентрации и скорости реакции.
- Длительность: 4-6 часов.
Антигистаминные препараты первого поколения (Супрастин, Димедрол, Тавегил, Диазолин):
- Эффект: седативный – выраженная сонливость, заторможенность, чувство «ватной головы».
- Последствия: замедление реакции, ухудшение координации.
- Длительность: эффект может сохраняться на следующий день после применения.
Успокоительные на травах (препараты валерианы и пустырника в таблетках/настойках):
- Эффект: седативный (успокаивающий и тормозящий).
- Последствия: вялость, сонливость, замедление мыслительных процессов и реакции; особно опасны – спиртовые настойки.
- Длительность: не менее 4-6 часов, регулярный прием накапливает эффект.
По общим рекомендациям, после приема подобных препаратов желательно воздержаться от вождения на время не менее 10–12 часов.
