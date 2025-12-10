#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Sollers S9
10 декабря
Новый российский рамный внедорожник с АКП готовится к дебюту: что известно
Продажи рамного внедорожника Sollers S9...
Jaecoo J6
10 декабря
Его удлинили специально для РФ: идет подготовка к началу продаж кроссовера Jaecoo
В Россию едет новый кроссовер Jaecoo J6
Россияне очень активно скупали авто в Южной Корее
10 декабря
Россияне очень активно скупали авто в Южной Корее
Целиков: Импорт машин с пробегом из Южной Кореи...

Россияне очень активно скупали авто в Южной Корее

Целиков: Импорт машин с пробегом из Южной Кореи вырос в 3 раза

В ноябре текущего года в Россию поступило 14,8 тыс. подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи, что на 2,7 раза превышает цифры за ноябрь прошлого года (5463 авт.), сообщает Сергей Целиков, глава «Автостата». Наиболее популярными марками стали Kia (3886 авт.), BMW (2844 шт.), Hyundai (2165 шт.), Mercedes-Benz (1763 шт.) и Audi (854 шт.).

Рекомендуем
3 штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ

Лидером на рынке моделей оказался Hyundai Palisade с 962 ввезенными автомобилями. Также в пятерку самых популярных моделей вошли Kia Sorento (784 шт.), Kia Carnival (768 шт.), BMW 5 Series (640 шт.) и Kia K5 (508 шт.).

С начала года из Южной Кореи в Россию было импортировано более 100 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что почти в 2 раза больше (+97%) в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, отметил эксперт в своем отчете.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 5
10.12.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0