Россияне очень активно скупали авто в Южной Корее

Целиков: Импорт машин с пробегом из Южной Кореи вырос в 3 раза

В ноябре текущего года в Россию поступило 14,8 тыс. подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи, что на 2,7 раза превышает цифры за ноябрь прошлого года (5463 авт.), сообщает Сергей Целиков, глава «Автостата». Наиболее популярными марками стали Kia (3886 авт.), BMW (2844 шт.), Hyundai (2165 шт.), Mercedes-Benz (1763 шт.) и Audi (854 шт.).

Лидером на рынке моделей оказался Hyundai Palisade с 962 ввезенными автомобилями. Также в пятерку самых популярных моделей вошли Kia Sorento (784 шт.), Kia Carnival (768 шт.), BMW 5 Series (640 шт.) и Kia K5 (508 шт.).

С начала года из Южной Кореи в Россию было импортировано более 100 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что почти в 2 раза больше (+97%) в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, отметил эксперт в своем отчете.

