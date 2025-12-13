#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
GAC Aion Y Plus – мощность 204 л.с., передний привод, запас хода 300-430 км, зарядка 20-80% – за полчаса
13 декабря
Яндекс запустит автомобиль такси под собственным брендом
Цена электромобиля UMO 5 от Яндекса составит...
Интерьер Kia Seltos
13 декабря
Раскрыты подробности о новом поколении доступного кроссовера Kia
Kia Seltos второго поколения построен на...
iCaur V27
13 декабря
Стала известна примерная цена ожидаемого в России рамного внедорожника
iCaur V27 выйдет на рынок РФ в 2026 году с...

Популярный французский хэтчбек стал гибридом, сохранив умеренную цену

Renault Clio получил гибридную силовую установку при цене – от €19 990

В разгар всеобщего увлечения электромобилями компания Renault совершила смелый шаг, подарив новую жизнь настоящей иконе.

Рекомендуем
Аккумулятор подведет при первых же морозах! Вот как это распознать

Речь о легендарном хэтчбеке Clio, чье шестое поколение дебютирует в начале 2026 года. Эта модель, разошедшаяся тиражом в 17 миллионов экземпляров за 35 лет, не стала еще одной ретро-электрической игрушкой, а эволюционировала в современный городской автомобиль.

Под капотом теперь трудится новый 1.8-литровый бензиновый двигатель в паре с электромотором, что в сумме дает 158 л.с. Разгон до сотни занимает 8.3 секунды, а заявленный расход топлива – впечатляющие 3.9 литра на 100 км. При этом автомобиль способен до 80% времени в городе двигаться только на электротяге. Внешность Clio тоже изменилась: он стал немного ниже и динамичнее, получив стремительную линию крыши и выразительные ромбовидные световые сигнатуры.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Renault Clio
Renault Clio

Несмотря на модернизацию, Renault осталась верна главному козырю Clio – доступности. Базовая версия с бензиновым двигателем мощностью 114 л.с. сохранит ценник ниже психологической отметки в 20 000 евро, начинаясь с 19 990 евро (1,8 млн рублей). Гибридная модификация обойдется от 24 490 евро (2,2 млн рублей).

Новый Clio бросает вызов современным трендам, показывая, что даже в эпоху электрификации проверенная временем формула – компактность, экономичность и привлекательная цена – продолжает работать.

Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Auto-Medienportal
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Renault
Количество просмотров 18
13.12.2025 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Clio

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв