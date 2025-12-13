Популярный французский хэтчбек стал гибридом, сохранив умеренную цену

Renault Clio получил гибридную силовую установку при цене – от €19 990

В разгар всеобщего увлечения электромобилями компания Renault совершила смелый шаг, подарив новую жизнь настоящей иконе.

Речь о легендарном хэтчбеке Clio, чье шестое поколение дебютирует в начале 2026 года. Эта модель, разошедшаяся тиражом в 17 миллионов экземпляров за 35 лет, не стала еще одной ретро-электрической игрушкой, а эволюционировала в современный городской автомобиль.

Под капотом теперь трудится новый 1.8-литровый бензиновый двигатель в паре с электромотором, что в сумме дает 158 л.с. Разгон до сотни занимает 8.3 секунды, а заявленный расход топлива – впечатляющие 3.9 литра на 100 км. При этом автомобиль способен до 80% времени в городе двигаться только на электротяге. Внешность Clio тоже изменилась: он стал немного ниже и динамичнее, получив стремительную линию крыши и выразительные ромбовидные световые сигнатуры.

Renault Clio

Несмотря на модернизацию, Renault осталась верна главному козырю Clio – доступности. Базовая версия с бензиновым двигателем мощностью 114 л.с. сохранит ценник ниже психологической отметки в 20 000 евро, начинаясь с 19 990 евро (1,8 млн рублей). Гибридная модификация обойдется от 24 490 евро (2,2 млн рублей).

Новый Clio бросает вызов современным трендам, показывая, что даже в эпоху электрификации проверенная временем формула – компактность, экономичность и привлекательная цена – продолжает работать.

