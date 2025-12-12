Средняя стоимость иномарок с пробегом падает: исследование
Средняя стоимость иномарок с пробегом, не превышающим 15 лет, сокращается уже двенадцатый месяц подряд. Об этом сообщает «Авто. ру Оценка».
По состоянию на ноябрь, средняя цена подержанных китайских автомобилей снизилась на 1%, составив 1,98 млн рублей, впервые с августа 2023 года опустившись ниже 2 млн рублей. Подобные тенденции наблюдаются и среди европейских, японских и корейских брендов.
По данным на конец ноября, средняя цена на подержанные автомобили снизилась почти на 30 тыс. рублей, достигнув отметки в 2,16 млн рублей, что было в последний раз зарегистрировано почти два года назад – в январе 2023 года. За год это снижение составило более 11%.
Наибольшее снижение средней стоимости, составившее 3%, по итогам ноября наблюдалось у моделей Volvo S60 второго поколения (1,04 млн рублей), Haval Jolion (1,95 млн рублей), Exeed LX (1,8 млн рублей) и Kia Rio четвертого поколения (1,45 млн рублей).
В то же время, средняя цена отечественного автомобиля уже семь месяцев остается в пределах 700 тыс. рублей, также показывая небольшое снижение.
Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.
