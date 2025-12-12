#
12 декабря
12 декабря
12 декабря
Импорт машин из ОАЭ в Россию в ноябре вырос более чем в 20 раз

Целиков: в ноябре из ОАЭ в Россию ввезли около 1450 б/у автомобилей

В ноябре 2025 года в Россию было ввезено 1445 легковых автомобилей с пробегом из Объединенных Арабских Эмиратов, что стало в 20 раз больше, чем в аналогичном месяце прошлого года (66 единиц). Об этом сообщил Сергей Целиков, глава «Автостата».

За 11 месяцев текущего года из ОАЭ ввезли 7441 автомобиль, тогда как за аналогичный период 2024 года это число достигло всего 481 единицы, что соответствует росту на 1447% или в 15,5 раз.

Наибольший объем спроса пришелся на автомобили марки Toyota (827 шт.) и Nissan (345 шт.), которые совместно составили более 80% всех ввезенных машин в ноябре.

Также в Россию были импортированы автомобили других марок, таких как Honda, Lexus и BMW.

По словам аналитиков, увеличение импорта из ОАЭ связано с общей тенденцией роста поставок подержанных автомобилей из различных стран, включая Китай, Южную Корею, Грузию и Беларусь. Россияне стремятся приобрести автомобили по старым ставкам утильсбора, так как новые тарифы для машин мощностью свыше 160 л. с. начали действовать 1 декабря.

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:EPA
