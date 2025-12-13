В России резко снизились продажи этих автомобилей

Продажи пикапов в России упали на 24%

По данным агентства «Автостат», в ноябре 2025 года в России было продано 1 993 новых пикапа, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Для сравнения, рынок новых автомобилей в стране в последний месяц осени демонстрировал рост на 5%.

Эксперты отмечают, что падение продаж новых пикапов наблюдается уже девять месяцев подряд, начиная с марта этого года. Среди марок в этом сегменте лидирует китайская компания JAC, продажи которой составили 371 экземпляр, что составляет 19% от общих продаж пикапов.

На втором месте располагается бренд Great Wall с 315 автомобилями, следом идет Changan, проданный в количестве 276 штук. Также в пятерку входят отечественный Sollers с 242 проданными пикапами и американский RAM с 225 автомобилями, который, тем не менее, отсутствует официально на российском рынке. УАЗ уже третий месяц подряд не попадает в Топ-5.

В модельной статистике наибольшее количество продаж в ноябре у JAC T9 – 320 машин.

За ним следуют Changan Hunter Plus с 273 единицами и Great Wall Poer, который был продан в количестве 250 штук. В первую пятерку также вошли RAM 1500 (225 шт.) и УАЗ Пикап (197 шт.).

За 11 месяцев 2025 года в России было реализовано 19,5 тыс. новых пикапов, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

«За рулем» можно читать и в MAX